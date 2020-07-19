الزمالك يمطر شباك سموحة بخماسية وديًا في الشوط الأول

أمطر فريق الزمالك مرمى نظيره سموحة بخماسية نظيفة في الشوط الأول من الودية المقامة حاليا، بالملعب الفرعي ببرج العرب ضمن الاستعداد لاستئناف الدوري الممتاز.

سجل خماسية الأبيض يوسف أوباما هاتريك الأول والثاني والرابع، بينما سجل الهدفين الآخرين الثالث والخامس أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

تألق يوسف أوباما لاعب الزمالك خلال

الودية وأحرز هاتريك كما تألق أيضا حازم أمام في الجبهة اليمنى.

قدم الزمالك أداء جيدا خلال الشوط ونجح في فرض سيطرته التامة ولم تظهر أى خطورة للفريق السكندري.

Advertisements

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة

المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

أما سموحة فيلعب بالتشكيل التالي:الهاني سليمان،محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - شريف رضا.

فوزي الحناوي - محمد حمص – إيمومو،ناصر ماهر، صلاح محسن - حسام حسن.