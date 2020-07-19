شاهد .. أوباما ومصطفى محمد يضيفان الرابع والخامس في ودية سموحة

سجل يوسف أوباما ومصطفى محمد لاعبي الزمالك، الهدفين الرابع والخامس للفريق في ودية سموحة المقامة بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب في الإسكندرية.

حصل يوسف أوباما على ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني أحرز منها الهدف الرابع للزمالك، ليسجل اللاعب هاتريك في المباراة الودية، وبعد دقائق قليلة استقبل مصطفى محمد عرضية إسلام جابر من الجهة اليمنى ليسددها في الشباك الزرقاء.

هدف أوباما الرابع للزمالك والثالث له

شاهد هدف مصطفى محمد

سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الهدف الثالث لفريقه في ودية سموحة، المقامة حاليًا بين الفريقين استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

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نجح زيزو في استقبال عرضية

حازم إمام من الجهة اليمنى ثم أودعها بباطن قدمه على يسار الهاني سليمان حارس مرمى سموحة ليتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة.

كان يوسف أوباما لاعب الزمالك، أضاف الهدف الثاني لفريقه في ودية سموحة المقامة حاليًا بين الفريقين استعدادًا لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

أرسل محمد عبد الشافي كرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى يودعها أوباما برأسه في الشباك ليتقدم الفريقن بهدفين مع الدقيقة 20 من الشوط الأول.

كان أوباما سجل الهدف الأول للزمالك أيضًا، حيث بدأت الهجمة من

محمد عبد الشافي الذي مرر للتونسي فرجاني ساسي يرسل بينية إلى أحمد سيد زيزو على الجهة اليسرى يلعب عرضية أرضية ليوسف أوباما في مواجهة المرمى الخالي يودعها الشباك.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم

أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك في ودية سموحة

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم

إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

أما سموحة فيلعب بالتشكيل التالي:

الهاني سليمان

محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد

المنعم - شريف رضا

فوزي الحناوي - محمد حمص - إيمومو

ناصر ماهر

صلاح محسن - حسام حسن