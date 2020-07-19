أوباما يتألق في ودية الزمالك وسموحة بالشوط الأول

تألق يوسف اوباما لاعب الزمالك خلال ودية الفريق أمام سموحة في الشوط الأول بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك" في اللقاء المقام بالملعب الفرعي ببرج العرب. قدم الزمالك أداءا جيدا خلال الشوط ونجح في فرض سيطرته التامة ولم تظهر اى خطورة للفريق السكندري. تظهر اى خطورة للفريق السكندري. ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم Advertisements إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم. وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم. أما سموحة فيلعب بالتشكيل التالي:الهاني سليمان،محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - شريف رضا فوزي الحناوي - محمد حمص – إيمومو،ناصر ماهر،صلاح محسن - حسام حسن

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