أوباما يتألق في ودية الزمالك وسموحة بالشوط الأول

تألق يوسف اوباما لاعب الزمالك خلال ودية الفريق أمام سموحة في الشوط الأول بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك" في اللقاء المقام بالملعب الفرعي ببرج العرب.
قدم الزمالك أداءا جيدا خلال الشوط ونجح في فرض سيطرته التامة ولمتظهر اى خطورة للفريق السكندري.
ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم
إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاعوطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.
أما سموحة فيلعب بالتشكيل التالي:الهاني سليمان،محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - شريف رضا
فوزي الحناوي - محمد حمص – إيمومو،ناصر ماهر،صلاح محسن - حسام حسن
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