شاهد .. برشلونة يتغلب على أحزان ضياع الدوري بتقدم ثلاثي أمام ألأفيس في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3/0، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مينديزوروزا، ضمن الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة أتسوماني فاتي وليونيل ميسي ولويس سواريز، في الدقائق 24 و34 و44 بمعدل هدف كل 10 دقائق، ليتغلب البلوجرانا على أحزان خسارة الدوري

لصالح غريمه التقليدي ريـال مدريد الذي حصد اللقب للمرة الـ34 في تاريخه.

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - آراخو - روبرتو

خط الوسط: بوسكيتس - بويج - فيدال

لهجوم: فاتي - سواريز - ميسي

موعد مباراة برشلونة وألافيس

تنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وأيضًا السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في الدوري الإسباني، منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3.

Advertisements

هدف فاتي

هدف ميسي

هدف سواريز