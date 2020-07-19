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طلائع الجيش يواجه المصري البورسعيدي وديًا 21 يوليو ببرج العرب

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اتفق مسئولو طلائع الجيش مع المصرى البورسعيدى على إقامة مباراة ودية بين الفريقين فى الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات عودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

ويخضع الفريق لمسحة الخامسة غداً الاثنين بمعسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية ، وأدي لاعبي الفريق مرانه الصباحى على الملعب

الفرعى لاستاد برج العرب ضمن معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ أمس السبت ويستمر 12 يوما استعدادًا لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين.

ووضع الجهاز الفنى خطة تعتمد على الارتقاء بمستوى اللاعبين على

كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وفاز الجيش على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى هذا الموسم، وأحرز هدفى الطلائع احمد سامى فى الدقيقة 8 وعمار حمدى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهى المباراة الودية الأولى التى تقام فى مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

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