أوباما يضيف الهدف الثاني للزمالك في ودية سموحة

أضاف يوسف أوباما لاعب الزمالك، الهدف الثاني لفريقه في ودية سموحة المقامة حاليًا بين الفريقين استعدادًا لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

أرسل محمد عبد الشافي كرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى يودعها أوباما برأسه في الشباك ليتقدم الفريقن بهدفين مع الدقيقة 20 من الشوط الأول.

كان أوباما سجل الهدف الأول للزمالك أيضًا، حيث بدأت الهجمة من

محمد عبد الشافي الذي مرر للتونسي فرجاني ساسي يرسل بينية إلى أحمد سيد زيزو على الجهة اليسرى يلعب عرضية أرضية ليوسف أوباما في مواجهة المرمى الخالي يودعها الشباك.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم

أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك في ودية سموحة

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم

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إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

أما سموحة فيلعب بالتشكيل التالي:

الهاني سليمان

محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد

المنعم - شريف رضا

فوزي الحناوي - محمد حمص - إيمومو

ناصر ماهر

صلاح محسن - حسام حسن