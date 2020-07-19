أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك في ودية سموحة

أحرز يوسف أوباما لاعب الزمالك، الهدف الأول لفريقه في ودية سموحة المقاة حاليًا بين الفريقين استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

بدأت الهجمة من محمد عبد الشافي الذي مرر للتونسي فرجاني ساسي يرسل بينية إلى أحمد سيد زيزو

على الجهة اليسرى يلعب عرضية أرضية ليوسف أوباما في مواجهة المرمى الخالي يودعها الشباك.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم

إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

أما سموحة فيلعب بالتشكيل التالي:

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الهاني سليمان

محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد

المنعم - شريف رضا

فوزي الحناوي - محمد حمص - إيمومو

ناصر ماهر

صلاح محسن - حسام حسن