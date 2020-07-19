نقدم لكم فيديو أهداف مباراة برشلونة والافيس في الدوري الاسباني، في أهم مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2020 بالجولة الـ 38 والاخيرة هذا الموسم، في الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة “برشلونة والافيس” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة لا ليجا تي في بار، على ملعب ديبورتيفو ألافيس “مينديزوروزا”.

تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة برشلونة اليوم: نيتو – سيرجي روبرتو – رونالد آراوخو – لينجليه – جوردي ألبا – أرتورو فيدال – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – أنسو فاتي – لويس سواريز – ليونيل ميسي.

تشكيلة آلافيس اليوم: خيمينيز – لاجوارديا – ماجالان – مارين – أجويريجابيريا – كاماراسا – مينديز – جارسيا – بورك – بيريز – خوسيلو.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف برشلونة الاول 1-0

هدف برشلونة الثاني 2-0

هدف برشلونة الثالث 3-0

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