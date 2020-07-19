أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، الفرنسي “باتريس كارتيرون” عن تشكيلة فريقه لمواجهة فريق سموحة، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقرر المدرب الفرنسي الاعتماد على “محمد أبو جبل” في حراسة المرمى كما جرت العادة قبل توقف النشاط، متجاهلاً “محمد عواد ومحمود جنش”.
وجاء في خط الوسط كل من الدولي التونسي “فرجاني ساسي” العائد من اجازته بتونس خلال الايام القليلة الماضية، وبجواره “طارق حامد”.
والتالي تشكيلة الزمالك:
محمد أبو جبل
حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي – محمد عبدالشافي
طارق حامد – فرجاني ساسي
يوسف أوباما – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو
مصطفى محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تشكيلة الزمالك الأساسية أمام سموحة في استعدادات عودة الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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