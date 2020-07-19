بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وتشيلسي” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 19-7-2020 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن.

تأهل “مانشستر يونايتد” إلى هذا الدور بعد تغليه على “نوريتش سيتي” في دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “كارو رود” يوم 27 يونيو 2020.

في المقابل انتزع “تشيلسي” بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من ملعب فريق “ليستر سيتي”، بعدما انتصر عليه بهدف نظيف احرزه لاعب الوسط “روس باركلي”.

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وسيسعى كلا الفريقين للصعود إلى المباراة النهائية لملاقاة فريق “آرسنال” الذي تأهل أمس على حساب “مانشستر سيتي” إثر تغلبه عليه بهدفين نظيفين.

يذكر ان اخر مباراة جمعت “مانشستر يونايتد وتشيلسي” في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي “FA CUP”، كانت في الموسم الماضي، إذ تواجها في الدور الخامس، وانتصر حينها الشياطين الحُمر، بهدفين نظيفين.

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مانشستر يونايتد 0-0 تشيلسي

????️ملعب ويمبلي (لندن)

????كأس الاتحاد الانجليزي (نصف النهائي – دور الـ 4)

⌚تبدأ في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

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