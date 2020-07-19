بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الودية قبل عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك وسموحة” الودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

تُنقل مباراة “الزمالك وسموحة” على قناة القناة الرسمية لنادي الزمالك، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورتس.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على “الملعب الفرعي برج العرب” بمدينة الأسكندرية.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق “الزمالك”، منذ انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الكروي في مصر، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وبناءًا على رغبة المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون” سيخوض الفريق مباراة اخرى بخلاف مباراة سموحة اليوم، خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

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الزمالك 5-0 سموحة

????️ الملعب الفرعي ببرج العرب (الاسكندرية)

????مباراة ودية

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة الزمالك وسموحة الودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚪تشكيلة الزمالك: محمد أبو جبل – محمود علاء – محمود حمدي – حازم إمام – محمد عبدالشافي – طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – مصطفى محمد.

“1????بداية المباراة..

“10⚽جوووووووووووول.. الهدف الاول للزمالك عن طريق يوسف أوباما بعد انطلاقة رائعة من احمد سيد زيزو من الجهة اليسرى.



“18⚽جوووووووووووول.. الثاني للزمالك.. محمد عبد الشافي يرسل عرضية رائعة من الجهة اليسرى ارتقى لها يوسف أوباما وضربها برأسه قوية في شباك الهاني سليمان.



“26⚽جوووووووووووول.. أحمد سيد زيزو يروض عرضية حازم إمام ويسدد كرة رائعة بباطن قدمه في الزاوية اليمنى لسليمان.

“44 ضربة جزاء للزمالك بعد اعاقة واضحة على يوسف أوباما داخل منطقة الست ياردات.

“45 جوووووووووووووول.. يوسف أوباما يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها في سقف شباك الهاني سليمان، ليسجل الهاتريك والرابع للزمالك.

“45+1⚽الهدف الخامس للزمالك من توقيع مصطفى محمد الذي سدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى سموحة.

“45+1 ماذا يحدث لفريق سموحة! لو ظل الفريق كما هو عليه الآن في الشوط الثاني ستكون نتيجة المباراة كارثية.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الزمالك بخماسية نظيفة على سموحة.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

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