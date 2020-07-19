رياضة | فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم استعادة لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى فايلر، رغبته في عدم استعادة صلاح محسن مهاجم الفريق، مرة أخرى في الوقت الحالي، في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق بصفة أساسية بالموسم المقبل.

جاء قرار فايلر، خاصةً في ظل وجود أكثر من عنصر بقائمته واقتراب تجديد عقد مروان محسن، لذا قرر المدير الفني، بقاء محسن في سموحة للحفاظ على مستواه الفني.

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وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، جلسة خلال الساعات الأخيرة مع مروان محسن مهاجم الفريق، في وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحسم ملف تجديده بالفترة الحالية.

ونجح توفيق، في الحصول على موافقة اللاعب بصفة رسمية على تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، بخلاف موسمه الأخير مع النادي، بعدما توصل الطرفين لاتفاق نهائي.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب، خلال الأيام المقبلة على عقود تجديده بصفة رسمية، قبل أن يتم الإعلان الرسمي، بعدما تم تجديد عقد كل من وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد سمير ثلاثي الفريق، مؤخرًا.