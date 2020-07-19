رياضة | نصيحة طبية تبعد روبين عن أول تدريب له مع فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نصيحة طبية تبعد روبين عن أول تدريب له مع فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى الجهاز الطبي في نادي جرونينجن الهولندي بعدم مشاركة النجم المخضرم أريين روبين في التدريب الأول مع فريقه الجديد.

واتخذ هذا القرار بعدما خضع اللاعبون للعديد من الفحوصات الطبية على مدار الأسبوع استعدادا لبدء تدريبات موسم 2020-2021، وفقاً لما أعلنه الفريق يوم الأحد.

وفي بيان نشر على موقع النادي، قال اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً "كنت استعد للانضمام إلى تدريب الإثنين، لكن المتخصصين نصحوني بعدم القيام بذلك".

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وأضاف "كنت أود الانضمام لزملائي، لكن الأهم من ذلك هو أن أكون مستعدا بشكل جيد مع بداية الموسم".

وكان من المقرر أن يتم بث المران عبر التلفزيون الهولندي يوم الإثنين في ظل حالة الترقب الشديدة لعودة المهاجم المخضرم لكرة القدم الاحترافية.

وكان روبن اعتزل منذ عام لكنه تراجع عن قراره ليلعب في صفوف جرونينجن الذي بدأ فيه مسيرته الرياضية.

وأكد لاعب ريال مدريد سابقاً "أعلم أن المشجعين كانوا يرغبون في رؤيتي هناك، لكنهم سيرونني أعمل لاحقا وهذا هو الهدف الأساسي".