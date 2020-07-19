رياضة | الكشف عن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك، عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن إطار خطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بالدوري المصري

تحدثت مصادر صحفية من داخل جدران الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك والمصري، ويوم 7 أغسطس بمباراة الاهلي وإنبي، مباريات مؤجلة من الدور الأول.

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وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق عن قرار استكمال الدوري المصري الموسم الحالي يوم 6 أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر أنه تقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري يوم 6 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ15 يوم 7 أغسطس.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض استئناف مسابقة الدوري المصري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.