رياضة | الكشف عن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك، عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن إطار خطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد.
مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بالدوري المصري
تحدثت مصادر صحفية من داخل جدران الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك والمصري، ويوم 7 أغسطس بمباراة الاهلي وإنبي، مباريات مؤجلة من الدور الأول.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق عن قرار استكمال الدوري المصري الموسم الحالي يوم 6 أغسطس المقبل.
وأوضحت المصادر أنه تقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري يوم 6 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ15 يوم 7 أغسطس.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض استئناف مسابقة الدوري المصري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.