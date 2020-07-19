اخبار الرياضه

غيابات مهمة عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ألافيس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مهمة عن تشكيلة لمواجهة ألافيس والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020

أعلن مدرب نادي ​برشلونة​ الإسباني كيكي سيتين عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة نادي ​ديبورتيفو الافيس​ في الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة ​​.

وشهدت التشكيلة عدد من الغيابات المهمة، على رأسها الحارس مارك أندري ​تير شتيغن​ والمدافع جيرارد بيكيه، ليحل في مكانهما كل من نيتو في حراسة المرمى ورونالد اراوخو في خط الدفاع.

وجاءت التشكيلة على الشكل التالي: 4-3-3: نيتو، روبيرتو، اراوخو، لونغليه، البا، فيدال، بوسكيتس، بوج، ، سواريز، انسو فاتي.

Advertisements

 

 

 

أما تشكيلة اصحاب الأرض فجاءت على الشكل التالي: 4-4-2: روبيرتو، مارتن، لاغوارديا، ماغايان، مارين، ادغار، كاماراسا، مانو، بوركي، خوسيلو، لوكاس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غيابات مهمة عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ألافيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا