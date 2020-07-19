غيابات مهمة عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ألافيس

الأحد 19 يوليه 2020

أعلن مدرب نادي ​برشلونة​ الإسباني كيكي سيتين عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة نادي ​ديبورتيفو الافيس​ في الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة ​الدوري الإسباني​.



وشهدت التشكيلة عدد من الغيابات المهمة، على رأسها الحارس مارك أندري ​تير شتيغن​ والمدافع جيرارد بيكيه، ليحل في مكانهما كل من نيتو في حراسة المرمى ورونالد اراوخو في خط الدفاع.

وجاءت التشكيلة على الشكل التالي: 4-3-3: نيتو، روبيرتو، اراوخو، لونغليه، البا، فيدال، بوسكيتس، بوج، ميسي، سواريز، انسو فاتي.

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أما تشكيلة اصحاب الأرض فجاءت على الشكل التالي: 4-4-2: روبيرتو، مارتن، لاغوارديا، ماغايان، مارين، ادغار، كاماراسا، مانو، بوركي، خوسيلو، لوكاس.