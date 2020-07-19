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شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مهمة عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ألافيس والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
أعلن مدرب نادي برشلونة الإسباني كيكي سيتين عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة نادي ديبورتيفو الافيس في الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.
وشهدت التشكيلة عدد من الغيابات المهمة، على رأسها الحارس مارك أندري تير شتيغن والمدافع جيرارد بيكيه، ليحل في مكانهما كل من نيتو في حراسة المرمى ورونالد اراوخو في خط الدفاع.
وجاءت التشكيلة على الشكل التالي: 4-3-3: نيتو، روبيرتو، اراوخو، لونغليه، البا، فيدال، بوسكيتس، بوج، ميسي، سواريز، انسو فاتي.
أما تشكيلة اصحاب الأرض فجاءت على الشكل التالي: 4-4-2: روبيرتو، مارتن، لاغوارديا، ماغايان، مارين، ادغار، كاماراسا، مانو، بوركي، خوسيلو، لوكاس.
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