شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يحسم صفقته الثالثة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 حسم نادي ​النصر السعودي​ صفقته الثالثة في غضون يومين وذلك بإعلانه اليوم السبت ضم المدافع ​عبد الله الشنقيطي​ البالغ 19 عاما لمدة 3 أعوام قادما من صفوف الأنصار.

وحسمت إدارة النصر بذلك ثلاث صفقات خلال يومين فقط، حيث أعلنت عن ضم عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة. Advertisements كما أعلنت إدارة "العالمي" مساء الجمعة التوقيع مع عبد العزيز العلاوي لثلاث سنوات قادمة. وتأتي تعاقدات النصر في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

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