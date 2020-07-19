أنشيلوتي: علينا أن نتحسن في الموسم المقبل

الأحد 19 يوليه 2020

شدد مدرب نادي ​إيفرتون​ الإنكليزي ​كارلو أنشيلوتي​ على ضرورة أن يتحسن فريقه في الموسم المقبل، والسير على خطى نوادي مثل ​شيفيلد يونايتد​.

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وقال المدرب الإيطالي قبل مواجهة شيفيلد :"أظن أنه يجب أن نأخذ بعين الإعتبار حجم القفزة النوعية، علينا أن نقفز إلى الأمام".

وتابع :"يجب أن نمضي قدماً، علينا أن نتحسن وأن نحاول اللعب بشكل أفضل، شيفيلد قاموا بعمل ممتاز في هذا الموسم وفاجأوا الجميع".

وأضاف :"​كريس وايلدر​ قام بعمل مذهل مع فريقه، اللاعبين إتبعوه لذلك إنهم مثال يحتذى به، ليس فقط بالأمور البدنية، لديهم فكرة واضحة للهجوم والدفاع ونرى بأنهم يلعبون سوياً".