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شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: علينا أن نتحسن في الموسم المقبل والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
شدد مدرب نادي إيفرتون الإنكليزي كارلو أنشيلوتي على ضرورة أن يتحسن فريقه في الموسم المقبل، والسير على خطى نوادي مثل شيفيلد يونايتد.
وقال المدرب الإيطالي قبل مواجهة شيفيلد :"أظن أنه يجب أن نأخذ بعين الإعتبار حجم القفزة النوعية، علينا أن نقفز إلى الأمام".
وتابع :"يجب أن نمضي قدماً، علينا أن نتحسن وأن نحاول اللعب بشكل أفضل، شيفيلد قاموا بعمل ممتاز في هذا الموسم وفاجأوا الجميع".
وأضاف :"كريس وايلدر قام بعمل مذهل مع فريقه، اللاعبين إتبعوه لذلك إنهم مثال يحتذى به، ليس فقط بالأمور البدنية، لديهم فكرة واضحة للهجوم والدفاع ونرى بأنهم يلعبون سوياً".
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