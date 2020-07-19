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ريبيري يريد إقناع غوتزه وماندزوكيتش بالإنضمام إلى فيورنتينا

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الأحد 19 يوليه 2020

كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن نجم نادي ​فيورنتينا​ الإيطالي ​فرانك ريبيري​ يحاول إقناع الثنائي ​ماريو ماندزوكيتش​ و​ماريو غوتزه​ بالإلتحاق به في الفريق في الموسم المقبل.

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وإرتبط إسم الثنائي بالإنتقال إلى الفيولا في السوق الكروية الصيفية، ويبدو أنه سيكون لريبيري دور حاسم في جلب الثنائي إلى مدينة فيرينسي.

ويأمل صاحب الـ 37 عاماً أن يستغل صداقته بكل من غوتزه وماندزوكيتش الذان زاملهما في نادي بايرن ميونيخ لعدة مواسم في الماضي.

يذكر أن ماندزوكيتش رحل عن نادي الدحيل القطري ويبحث عن نادي جديد، كحال غوتزه الذي رحل مؤخراً عن بوروسيا دورتموند بعد إنتهاء عقده.

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