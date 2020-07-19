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شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يحلم بكافاني والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
كشفت تقارير صحافية برتغالية أن نادي بنفيكا البرتغالي لديه حلم في سوق الإنتقالات الصيفية ويسعى إلى تحقيقه وهو الحصول على خدمات النجم الأوروغواياني إيدنسون كافاني الذي يُعتبر حرا في سوق الإنتقالات ويستطيع الرحيل إلى أي فريق آخر مجانا بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
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