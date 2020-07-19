شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يحلم بكافاني والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 كشفت تقارير صحافية برتغالية أن نادي ​بنفيكا​ البرتغالي لديه حلم في سوق الإنتقالات الصيفية ويسعى إلى تحقيقه وهو الحصول على خدمات النجم الأوروغواياني ​إيدنسون كافاني​ الذي يُعتبر حرا في سوق الإنتقالات ويستطيع الرحيل إلى أي فريق آخر مجانا بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.





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