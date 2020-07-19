شكرا لقرائتكم خبر عن شارابوفا تمارس هواية جديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 نشرت نجمة ​كرة المضرب​ الروسية المعتزلة ​​ماريا شارابوفا​ البالغة 33 عاما​، على حسابها في "إنستغرام" فيديو جديدا لها وهي تمارس تمرينات رياضية بعيدة عن كرة المضرب، حيث ويبدو وأن حسناء الكرة الصفراء لم تبتعد كثيرا عن الرياضة فظهرت وهي تؤدي تمرينات بالملاكمة مرتدية القفازين على الشاطئ.

ووجهت الروسية رسالة لمدربها تومي كاسانو: "نسيت كم يمكنك أن تكون قاسيا، مرحبا للتدريب في الهواء الطلق، اشتقت إليك! شكرا لك على جعل التمرين ممتعا". Advertisements جدير بالذكر أن شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت اعتزالها عالم الكرة الصفراء في الـ26 من فبراير/شباط الماضي.

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