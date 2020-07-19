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شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو سيخسر جهود أحد أهم لاعبيه في مواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
أكّد مدرب نادي لاتسيو سيموني إنزاغي غياب نجمه الاسباني لويس ألبيرتو عن مواجهة الفريق أمام يوفنتوس يوم الاثنين في قمّة الجولة الـ34 من بطولة الدوري الايطالي.
وقال إنزاغي في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "لويس ألبيرتو لن يكون حاضرا في المباراة، لقد تدرب صباح الاحد لكن شعر بآلام مستمرة، نفس الأمر ينطبق على اللاعب جوني".
جدير بالذكر أن الفارق بين لاتسيو ويوفنتوس هو ثماني نقاط، علما ان الفارق بينهما قبل فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا كان نقطة واحدة فقط.
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