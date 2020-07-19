لاتسيو سيخسر جهود أحد أهم لاعبيه في مواجهة يوفنتوس

الأحد 19 يوليه 2020

أكّد مدرب نادي ​لاتسيو​ ​سيموني إنزاغي​ غياب نجمه الاسباني ​لويس ألبيرتو​ عن مواجهة الفريق أمام ​يوفنتوس​ يوم الاثنين في قمّة الجولة الـ34 من بطولة ​الدوري الايطالي​.



وقال إنزاغي في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "لويس ألبيرتو لن يكون حاضرا في المباراة، لقد تدرب صباح الاحد لكن شعر بآلام مستمرة، نفس الأمر ينطبق على اللاعب جوني".

جدير بالذكر أن الفارق بين لاتسيو ويوفنتوس هو ثماني نقاط، علما ان الفارق بينهما قبل فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا كان نقطة واحدة فقط.