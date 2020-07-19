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الامارات | غاريث بيل يصطدم بزيدان.. "لن ألعب"!

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غاريث بيل يصطدم بزيدان.. "لن ألعب"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن لاعب ، الويلزي غاريث بيل رفض الدخول في قائمة الفريق لخوض مباراة ليغانيس في الجولة الأخيرة من لكرة القدم الذي حسمه "الميرينغي" في الجولة الماضية.

وقالت الصحيفة أن "بيل غاضب من تجاهل الفرنسي زين الدين زيدان له ولزميله الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي كان قد طلب الخروج في وقت سابق من قائمة الفريق الخاصو بمباراة الفريق مع أتلتيك بلباو"، مشيرة إلى أن "بيل لن يلعب المباراة".
ولم  يشارك بيل (31 عاماً) في أي دقيقة بآخر ست مباريات لريال مدريد.
ويتوقع أن يخوض زيدان المباراة بالعناصر البديلة وكان يسعى لإشراك بيل في المباراة غير أن الويلزي قطع عليه الطريق لرفض الحضور في القائمة.
وكان بيل قد أثار جدلاً خلال حضوره مباريات الريال من مقاعد البدلاء، خصوصاً أن الكاميرات التقطت له صوراً يظهر خلالها غير مبالٍ بمطريقة تعامل زيدان معه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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