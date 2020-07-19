شكرا لقرائتكم خبر عن في خطاب رسمي.. الأولمبية المصرية تمنع اتحاد الكرة من عقد الجمعية العمومية فى يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت اللجنة الأولمبية المصرية في خطاب رسمي وجهته للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عدم أحقية الاتحاد في الدعوة للجمعة العمومية العادية أو غير العادية إلا بعد الانتهاء من التصنيف الخاص بأعضائه العاملين فى جميعته العمومية .

وجاء نص الخطاب كالتالي..

إلي رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، بالإشارة إلي خطابكم الوارد اإلي اللجنة الأولمبية المصرية بالإفادة بالرأي في شأن الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يطلب فيه إجراء جمعية عمومية غير عادية بنهاية شهر يوليو 2020 ، للتصويت علي تعديلات لائحة النظام الأساسي الجديدة واعتمادها ، وذلك وفقاً للمهام المكلفة بها اللجنة الخماسية في خطاب التكليف من الاتحاد الدولي .

بدراسة الموضوع من الناحية القانونية نفيدكم علماً بأن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمكن له الدعوة إلي عقد الجمعية العمومية العادية او الغير عادية إلا بعد الانتهاء من التصنيف الخاص بأعضائه العاملين في جميعته العمومية ، ثم بعد ذلك يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير عادية والمختصة بمناقشة وإقرار مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعمول بها حالياً والمعتمدة والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 233 وقانون الرياضة وذلك لتمكين أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالموسم الحالي لإبداء رأيهم في مشروع اللائحة المقترح، حيث أنهم أصحاب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن دون غيرهم وهذا للعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم بناء عليه .

وحذر هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، من إجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية الموسم الكروى الجارى، موضحا أن المجلس الجديد سيتم حله بعد أول طعن يتم تقديمه لمركز التسوية نظرا لمخالفة الانتخابات مع قانون الرياضة المصرية، مشيرا أيضاً إلى أن الفيفا لن يعاقب اللجنة الخماسية لتأخر الجمعية العمومية الخاصة باللائحة لأنها تطبق القانون المصرى المعتمد من فيفا.

وأضاف حطب أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للقانون المصرى قبل أن يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن التصنيف لا يمكن إجراؤه هو الآخر قبل أن ينتهى الموسم الكروى الحالى، وبناء على ذلك فإنه من الصعب بل والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد أن طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامتها.

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وأضاف هشام حطب أنه لا يجوز للفيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية، وبم أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات، خاصة أن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر، كما حذر حطب من إقامة الانتخابات قبل نهاية الموسم لأن ذلك سيودى لبطلان المجلس الجديد.