شكرا لقرائتكم خبر عن إنجز يواصل تألقة ويطارد فاردي على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المهاجم الإنجليزي داني إنجز تألقه ومطاردة جيمي فاردي ومحمد صلاح وأوبمايانج، في سباق صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وذلك بتسجيله هدف أمام مضيفه بورنموث بالجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع داني إنجز رصيده التهديفي إلى 21 هدفا، ليوسع الفارق مع الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 19 هدفا حتى الآن، ويصبح مهاجم ساوثهامبتون على بعد هدفين من جيمي فاردي متصدر الهدافين برصيد 23 هدفا.

ويعتر إنجز المهاجم السابق لليفربول أكثر من سجل خارج ملعبة في الموسم الحالي بواقع 12 هدفًا في 19 مباراة، ليعادل رقم لماتيو لو تيسيي مع ساوثهامبتون بعد إحراز نفس عدد الأهداف في موسم 1993-1994.

وساهم صاحب الـ27 عاما في تحقيق إنجاز تاريخي لساوثهامبتون خارج الأرض، بعدما سجل الفريق 29 هدفا في بريميرليج هذا الموسم بعيدا عن ملعب سينت ماري، وهو الرصيد الأكبر منذ موسم 1989-1990 حين سجل 31 هدفا.

ترتيب هدافي بريميرليج 2019-2020

1- جيمي فاردي - 23 هدفا

2- داني إنجز - 21 هدفا

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3- بيير إمريك أوباميانج - 20 هدفا

4- محمد صلاح - 19 هدفا