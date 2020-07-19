شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة لمواجهة ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادي برشلونة ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس في الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني عقب حسم اللقب لصالح ريـال مدريد. ويدخل البلوجرانا المباراة بالتشكيل الآتي: نيتو، بوسكيتس، سواريز، ميسي، لينجليه، ألبا، سيرجي روبيرتو، فيدال، بويج، فاتي، أراوخو. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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