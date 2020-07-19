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تشكيل برشلونة لمواجهة ألافيس

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادي برشلونة ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس في الأسبوع الأخير من عقب حسم اللقب لصالح ريـال مدريد.

ويدخل البلوجرانا المباراة بالتشكيل الآتي:

نيتو، بوسكيتس، سواريز، ، لينجليه، ألبا، سيرجي روبيرتو، فيدال، بويج، فاتي، أراوخو.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    87,172

  • تعافي

    27,868

  • وفيات

    4,251

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