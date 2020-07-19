شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس التعاقد مع وليد أزارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، التعاقد مع مهاجم متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الجهاز الفنى يفاضل بين العديد من المهاجمين المتميزين، على رأسهم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، المعار لنادي الاتفاق السعودي لنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم الجهاز الفنى الموقف النهائي بشان التعاقد مع أزارو من عدمه، خاصة وان هناك العديد من اللاعبين الأجانب تم عرضهم من جانب وكلاء اللاعبين من ضمنهم لاعبان من الدوريات الأوروبية.

وجذب وليد أزارو الأنظار إليه خلال فترة تواجده مع النادى الأهلي في الموسم قبل الماضي خلال فترة تولى حسام البدري مهمة القيادة الفنية للمنتخب ونجح في اعتلاء صدارة الهدافين قبل أن تتوتر العلاقه بينه وبين رينيه فايلر المدير الفنى الحالي للأهلي ويطلب رحيله عن الفريق.