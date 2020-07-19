شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه طنطا في أولى وديات معسكر الإعداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي الجهاز الإدارى بالفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، اتفاقه مع عدد من الأندية الأخرى لخوص العديد من المباريات الودية مع فرقهم خلال فترة الإعداد الحالية التي تخوضها الفرق قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا الذي أثر سلبياً على كافة الدوريات الكروية على مستوى العالم.
ومن المنتظر أن يخوض «زعيم الثغر» أولى مبارياته الودية أمام طنطا يوم 21 يوليو الجاري، في الإسكندرية، بعدما نجح مسؤولى النادى في الحصول على كافة الموافقات الأمنية لخوض المباراة، ويسعي طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري لخوض عدة مباريات ودية متدرجة المستوى لتجهيز اللاعبين بشكل لائق على المستوى الفنى والبدنى قبل استئناف الدورى الممتاز.
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