شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعجل عودة «بن يوسف» من تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي، ديديه جوميز، عودة التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الفريق، من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

كان اللاعب قد غادر لبلاده منذ أكثر من ثلاثة أشهر على خلفيه توقف بطولة الدورى الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر ان يخضع اللاعب عقب عودته خلال الساعات القليلة المقبلة من تونس لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وكذلك المسحة الطبية قبل انتظامه في تدريبات الفريق.

ياـى ذلك في الوقت الذي سيخوض فيه مسؤولى النادى مفاوضات تمديد عقده عقب عودته من بلاده خاصة وأن اللاعب تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الدورى السعودي لمدة 6 شهور فقط، وتسعي إدارة النادى لتجديد عقد اللاعب.