شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تشكيل الزمالك في مباراة سموحة الودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة وديًا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.
ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط، ومصطفى محمد في خط الهجوم.
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