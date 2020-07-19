شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد: موسمي الأول مع ريـال مدريد هو الأسوأ.. والإصابات السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نجم ريـال مدريد، إيدين هازارد، إن موسمه الأول مع ريـال مدريد هو الأسوأ له، رغم تتويجه بلقب الدوري الإسباني، لكن الإصابات كانت سببًا في ذلك.

وأضاف هازارد، في تصريحات نشرتها «سكاي سبورتس»: «لقد فزنا باللقب هذا الموسم، لكنه كان الموسم الأسوأ في مسيرتي على المستوى الفردي».

وتابع النجم البلجيكي: «الجميع يعرف كيف كان زيدان اللاعب، لقد كان الأفضل، وليس هناك حديث لوصفه كمدرب، لقد أثبت في غضون سنوات قليلة أنه واحد من أفضل المدربين، مع وجود لاعبين جيدين في الفريق، بنزيما لاعب ودود ومتواضع، إنه يساعدنا على تسجيل الأهداف من أجل الفوز في المباريات، أعتقد أنه أظهر للجميع هذا العام أنه الأفضل».

وواصل هازارد الثناء على زملائه بالفريق: «هناك أيضًا رافاييل فاران، لقد عاصرت بعض المدافعين الرائعين في مسيرتي مثل جون تيري وفينسنت كومباني، أعتقد أن فاران على الرغم من أنه لا يزال شابًا إلا أنه بالفعل واحد من أفضل المدافعين في هذا المركز»