شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجهز كلويفرت لخلافة كيكي سيتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على ما يبدو أن أيام الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، باتت معدودة بعد خسارته الدوري الإسباني، ومخاوف الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن هناك اتجاهًا لتعيين المدير الفني الهولندي ومهاجم برشلونة السابق باتريك كلويفرت بدلا منه، في ظل توافق كبير من لاعبي البلوجرانا عليه.

ويتولى كلويفرت حاليا قيادة فريق الشباب في النادي، وسبق له خوض 257 مباراة مع برشلونة سجل فيها 122 هدفا.

وأوضح التقرير أن كلويفرت يتم النظر إليه حاليا لمحاكاة تجربة زيدان في ريـال مدريد بسبب مسيرته مع النادي وشهرته في كيفية التعامل مع غرفة الملابس مع اللاعبين الكبار، بالإضافة لقدرته على التحدث باللغات الهولندية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية.

ويختتم برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد بمواجهة ألافيس، قبل مواجهة نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

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