شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يهدد رقم محمد صلاح المميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات عن اقتراب الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، من معادلة إنجاز محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول.

وكان النجم الجابوني سجل هدفي الفوز الذي حققه أرسنال على مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما بملعب «ويمبلي» في نصف نهائى كأس الاتحاد الانجليزي.

ورفع «أوباميانج» رصيد أهدافه مع الفريق إلى 66 هدفًا، منذ انتقاله إلى صفوف أرسنال في فبراير 2018 بجميع المسابقات.

وأكدت الشبكة أن «أوباميانج» سجل عددًا كبيرًا من الأهداف في كل المسابقات الإنجليزية مع أرسنال، ولم يتفوق عليه سوى محمد صلاح في نفس الفترة، حيث سجل 68 هدفًا مع فريقه ليفربول.