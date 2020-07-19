شكرا لقرائتكم خبر عن «المثلوثي» يجتاز الكشف الطبي استعدادًا للانضمام إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى منذ قليل التونسي حمزة المثلوثي، لاعب نادي الصفاقسي التونسى والمنضم حديثا لصفوف الزمالك، الكشف الطبي بأحد مراكز الأشعة المتخصصة بالقاهرة.

ورافق اللاعب أحد أعضاء الجهاز الطبي لنادي الزمالك في إطار من السرية، حيث اجتاز اللاعب الفحوصات التي خضع لها بنجاح.

ووقع الظهير الأيمن الدولي حمزة المثلوثي عقدًا مع الزمالك يمتد لـ 3 سنوات حتى يونيو من عام 2023، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت عدة أشهر.

ويجيد «المثلوثي» اللعب في مركز الظهير الأيمن، حيث طلبه الفرنسي باتريس كارتيرون لسد الثغرة الموجودة في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز بشكل مفاجئ.