شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات النارية: نسعى لنشر اللعبة محليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اتحاد الدراجات النارية برئاسة عمر هريدي اجتماعًا مع الجروبات الرسمية التابعة للاتحاد، بحضور رؤساء الجروبات وممثلي الاتحاد وائل طامو، عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم فريد، المدير التنفيذي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أنشطة الجروبات العاملة في مصر، وخريطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وعرض رؤساء الجروبات التابعة للاتحاد الدراجات النارية بعض المقترحات والأفكار لمناقشتها، وطريقة تفعيلها خلال الأيام القادمة.

وأشاد رؤساء الجروبات بالجهد الكبير المبذول من قبل الاتحاد خلال فترة زمنية قصيرة في تنظيم الفعاليات والأحداث، فضلاً عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد، ومدى الاستفادة منها خلال البطولات المحلية والدولية التي سينظمها الاتحاد مستقبلاً.

من جانبه، أكد إبراهيم فريد، المدير التنفيذي للاتحاد، عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وقيادات وزارة الشباب والرياضة، في دعمهم لنشر لعبة الدراجات النارية، ومدى التعاون المثمر بين الاتحاد والوزارة لصالح اللعبة والأبطال.

وأضاف «فريد» أن الوزير دائمًا يقدم الدعم والتعاون المتميز للاتحاد، وذلك من أجل نشر اللعبة ومساعدتها على الانتشار في كل ربوع مصر، وكذلك العمل على تنظيم البطولات المحلية والدولية.

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