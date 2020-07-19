شكرا لقرائتكم خبر عن زينيت الروسي يرغب في الحصول على خدمات لوفرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، أن نادي زينيت الروسي يرغب في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن لوفرين يدرس الرحيل عن صفوف الريدز لقلة مشاركاته مع الفريق خلال الموسم الجاري، بعد خروجه من حسابات يورجن كلوب، المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة زينيت رصدت 9 ملايين يورو للتعاقد مع لوفرين، إلا أن ليفربول يرغب في الحصول على 15 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الكرواتي.