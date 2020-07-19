شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إجراءات صارمة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عزل أي لاعب يتم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل بدء أي مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي، إبراهيم القاسم، في الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية: «تسجيل حالة اشتباه لأي لاعب قبل بدء أي مباراة ستقودنا لعزل اللاعب وإبعاده عن المشاركة».

وأضاف: «منذ لحظة إعلان استئناف النشاط من وزارة الرياضة، شُكلت غرفة عمليات من مهامها ضمان عودة اللاعبين الأجانب والمدربين لجميع الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، إذ بدأ التواصل مع الأندية كافة والعمل على إنشاء إحصائية عن مكان وجود اللاعبين، وتم اعتماد تخصيص 5 طائرات خاصة لنقل اللاعبين من مصر وتونس والبرازيل إضافة إلى طائرتين لنقل اللاعبين من بقية البلاد».