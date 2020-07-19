شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يحتفل بـ«المحمدي» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي أستون فيلا الإنجليزي بمرور 3 أعوام على انضمام أحمد المحمدي، ظهير أيمن المنتخب الوطني، لصفوف الفريق قادمًا من هال سيتي الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لأحمد المحمدي، وعلقت عليها: «في مثل هذا اليوم من عام 2017 انضم المو لصفوف فيلا».

يذكر أن «المحمدي» خاض 24 مباراة رفقة أستون فيلا هذا الموسم في مختلف المسابقات، أحرز خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.