شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فرنسي جديد على رادار «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نجم فرنسي جديد على رادار المدير الفني لريـال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يسعى للعثور على بديل لنجم وسط ميدانه الدفاعي البرازيلي كاسيميرو.

وأشارت صحيفة «دون بالون» الإسبانية إلى رغبة «زيدان» الملحة في التعاقد مع مواطنه ونجم نادي تشيلسي نجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي قد يكون مستعدًا لبيع نجم الوسط الدفاعي في حال تقدم ريـال مدريد بعرض في حدود 60 مليون يورو.

ويرغب «زيدان» في إحضار «كانتي» من أجل منافسة كاسيميرو على موقعه الموسم المقبل، في ظل عدم وجود بديل للبرازيلي، إذ طلب المدرب من رئيس النادي فلورنتينو بيريز محاولة إتمام الصفقة.

يذكر أن ريـال مدريد يملك 4 لاعبين فرنسيين هم الحارس ألفونسو أريولا المتواجد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، وثنائي الخط الخلفي رافائيل فاران وفيرلاند ميندي، بالإضافة إلى القائد الثالث للفريق كريم بنزيما.

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