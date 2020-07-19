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الزمالك يعود للمباريات أمام سموحة بعد غياب 135 يوما

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جدة - عمرو شويل عاد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض المباريات بمواجهة سموحة الودية، التى تجمعهما حاليًا على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب، وذلك بعد غياب دام 135 يومًا، حيث كانت أخر مباراة خاضها الفارس الأبيض قبل توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس ، أمام الترجى التونسى يوم 6 مارس الماضى على الملعب الأولمبى فى رادس، بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بفوز الفريق التونسى بهدف دون رد.

 

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، والذى ضم كلاً من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

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الزمالك ضد سموحة

ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.


الزمالك ضد سموحة

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

 

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني اليوم موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

الزمالك ضد سموحة

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.

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