شكرا لقرائتكم الزمالك يعود للمباريات أمام سموحة بعد غياب 135 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض المباريات بمواجهة سموحة الودية، التى تجمعهما حاليًا على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب، وذلك بعد غياب دام 135 يومًا، حيث كانت أخر مباراة خاضها الفارس الأبيض قبل توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام الترجى التونسى يوم 6 مارس الماضى على الملعب الأولمبى فى رادس، بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بفوز الفريق التونسى بهدف دون رد.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، والذى ضم كلاً من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

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الزمالك ضد سموحة

ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.





الزمالك ضد سموحة

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.