شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل: اتخانقت مع جوزيه 3 مرات وقالولي اعتذر عشان متزعلش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد الفضيل مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق كواليس خلافه مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الاسبق للقلعة الحمراء ، وقال عبد الفضيل لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت :"لا أقبل أن يشتمنى مدرب أو يتطاول عليا مبعرفش اسكت خالص ، اتخانقت مع جوزيه 3 مرات بسبب أنى بحب اتعامل نفسياً صح عشان أخرج كل اللى عندى ، أتذكر مرة كنا فى جنوب أفريقيا وفى التراى ماتش ملعبتش أنا وأحمد فتحى فقولنا يبقىش هنلعب الماتش فنزلنا نتدرب بكل قوة"

ويضيف شريف عبد الفضيل :"دخلت على محمد شوقى جامد فى التدريب لقيت جوزيه جاى بسرعة يقولى العب براحة وشغل مخك بلاش تلعب بقلبك ، زعلت أكتر دخلت على شوقى تانى بعصبية راح طردنى من التمرين وقعد يزعق وأنا أزعق قالى أنت مفكر نفسك لاعب ، وكان معروف عن جوزيه أنه من المدربين اللى بتشيل ، لقيت أحد اللاعبين جه قالى روح اعتذرله بقى عشان متزعلش وروحت فعلا "

وتابع مدافع الاهلى الاسبق:"تانى يوم لقيته حاططنى فى التشكيلة الاساسية ألعب باك رايت ، وطبعا مستواى مكنش حلو لقيته بيخرجنى فى الدقيقة 43 ، حتى مصبرش دقيقتين الشوط يخلص ، وترنى أكتر كنت عارف انى إستحق التغيير بس على الاقل بين الشوطين ، وبعدها خرج من القائمة 4 ماتشات".

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ويضيف شريف عبد الفضيل :" بعدها كان الاهلى سيواجه انبى لقيته جاى بيقولى انا محتاجك قولتله انا بلعب فى الاهلى وتحت امرك قالى هنلعب 4 امام انبى بدون ليبرو عشان لازم نكسب وفعلا لعبت وكسبنا ومخرجتش من التشكيل تانى وكل محاضرة كان بيشيد بيا".

وعن اللاعبين الذى يرى شريف عبد الفضيل أنهم من الصعب تعويضهم قال :" محمد صلاح وحازم إمام هم الافضل على الاطلاق وصعب مصر تكررهم ، نضاف ومحترمين وأخلاق وعملوا انجازات كبيرة".

وشن شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلى السابق، هجوماً حاداً ضد حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، وقال عبد الفضيل فى برنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "الناس بتقول مكنش المفروض نمشى من الإسماعيلى ونكمل مع النادى، مع إن اللى عملناه هو الاحتراف، ومثلا محمد حمص كان بيعشق الإسماعيلى ورفض فلوس كتير وعروض كبيرة ودلوقتى بحب أسالهم فين محمد حمص؟ حد يعرف ؟، تى شيرت الأهلى مختلف وله بريقه، حتى حسنى عبد ربه كان عايز يمشى من النادى بس كمل عشان خد فلوس محدش خدها فى تاريخ النادى، الإسماعيلى فلس بسبب حسنى عبد ربه، كان بياخد مبالغ خيالية 4 أو 5 ملايين جنيه فى الموسم، والإسماعيلى عمره ما منح الأرقام دى لاى لاعب ".

وأضاف مدافع الأهلى السابق، "الإسماعيلى محققش بطولات فى عهدى ولا عهد حسنى عبد ربه، بس بسأل عمل أيه عشان ياخد 5 ملايين جنيه فى الموسم، لاعب جامد وشخصية قوية بس بردو أيه النتيجة بعد كل الملايين اللى خدها من النادى مجابش بطولة للدراويش ".