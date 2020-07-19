شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل مسئولو الأهلى الستار على تمديد عقد مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع نهاية الموسم الجارى على أقصى تقدير، بعد الاتصالات التى تمت بين اللاعب ووكيل أعماله تامر النحاس مع مسئولى القلعة الحمراء، وفى مقدمتهم أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادى، وقال مصدر فى النادى إن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين وهناك مرونة واضحة بشأن التمديد، وهو ما سيتم حسمه خلال الجلسة المرتقبة بين اللاعب ووكيل أعماله مع إدارة النادي.

وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة قائلا، "مروان محسن سيمد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم، وهناك جلسة ستجمعنى بأمير توفيق وسيتم الاتفاق على كافة الاتفاقات ولا يوجد خلافات مالية كما يردد البعض".

ورفع جهاز الكرة بالأهلى تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى القادم، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.