شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل: "اتخانقت مع جوزيه 3 مرات وقالولى اعتذر عشان متزعلش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس خلافه مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، وقال عبد الفضيل لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "لا أقبل أن يشتمنى مدرب أو يتطاول عليا مبعرفش أسكت خالص، اتخانقت مع جوزيه 3 مرات بسبب إنى بحب اتعامل نفسياً صح عشان أخرج كل اللى عندى، أتذكر مرة كنا فى جنوب أفريقيا وفى التراى ماتش ملعبتش أنا وأحمد فتحى فقولنا يبقى مش هنلعب الماتش فنزلنا نتدرب بكل قوة".

وأضاف شريف عبد الفضيل، "دخلت على محمد شوقى جامد فى التدريب لقيت جوزيه جاى بسرعة يقولى العب باللراحة وشغل مخك بلاش تلعب بقلبك، زعلت أكتر دخلت على شوقى تانى بعصبية راح طردنى من التمرين وقعد يزعق وأنا أزعق قالى أنت مفكر نفسك لاعب، وكان معروف عن جوزيه أنه من المدربين اللى بتشيل، لقيت أحد اللاعبين جه قالى روح اعتذرله بقى عشان متزعلش وروحت فعلا ."

وتابع مدافع الأهلى السابق، "تانى يوم لقيته حاططنى فى التشكيلة الأساسية ألعب باك رايت، وطبعا مستواى مكنش حلو لقيته بيخرجنى فى الدقيقة 43، حتى مصبرش دقيقتين الشوط يخلص، وترنى أكتر كنت عارف إنى أستحق التغيير بس على الأقل بين الشوطين، وبعدها خرج من القائمة 4 ماتشات".

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وأضاف شريف عبد الفضيل ، " بعدها كان الأهلى سيواجه إنبى لقيته جاى بيقولى أنا محتاجك قولتله أنا بلعب فى الأهلى وتحت أمرك قالى هنلعب 4 أمام إنبى بدون ليبرو عشان لازم نكسب وفعلا لعبت وكسبنا ومخرجتش من التشكيل تانى وكل محاضرة كان بيشيد بيا".

وعن اللاعبين الذى يرى شريف عبد الفضيل أنهم من الصعب تعويضهم قال، "الثلاثى محمد صلاح ومحمد أبوتريكة وحازم إمام هم الأفضل على الإطلاق وصعب مصر تكررهم، نضاف ومحترمين وأخلاق وعملوا إنجازات كبيرة".

وشن شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلى السابق، هجوماً حاداً ضد حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، وقال عبد الفضيل فى برنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "الناس بتقول مكنش المفروض نمشى من الإسماعيلى ونكمل مع النادى، مع إن اللى عملناه هو الاحتراف، ومثلا محمد حمص كان بيعشق الإسماعيلى ورفض فلوس كتير وعروض كبيرة ودلوقتى بحب أسالهم فين محمد حمص؟ حد يعرف ؟، تى شيرت الأهلى مختلف وله بريقه، حتى حسنى عبد ربه كان عايز يمشى من النادى بس كمل عشان خد فلوس محدش خدها فى تاريخ النادى، الإسماعيلى فلس بسبب حسنى عبد ربه، كان بياخد مبالغ خيالية 4 أو 5 ملايين جنيه فى الموسم، والإسماعيلى عمره ما منح الأرقام دى لاى لاعب ".

وأضاف مدافع الأهلى السابق، "الإسماعيلى محققش بطولات فى عهدى ولا عهد حسنى عبد ربه، بس بسأل عمل أيه عشان ياخد 5 ملايين جنيه فى الموسم، لاعب جامد وشخصية قوية بس بردو أيه النتيجة بعد كل الملايين اللى خدها من النادى مجابش بطولة للدراويش ".