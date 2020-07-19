وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد 2021

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل ٢٠٢١ بحضور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات الخاصة بإنهاء الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة، واستعرض رؤساء اللجان المتطوعين، الإعلامية، النقل والمواصلات، الأدوات والتجهيزات وآخر ما تم التوصل إليه من إنجاز فى مهام أعمالها، كما تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلى الافتتاح والختام للبطولة .

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة وعلى أعلى مستوى، مؤكداً على أهمية ظهور حفلى الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل انعكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقى، والذى اعتادت عليه الدولة المصرية فى تنظيم أحداثها الرياضية التى تقام على أرضها على أعلى مستوى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى جعلت من مصر مركزا عالمياً لإقامة أكبر البطولات العالمية .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يقوم بعقد اجتماع دورى أسبوعى مع اللجنة المنظمة للبطولة للاطمئنان على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالبطولة ولتسهيل كافة العقبات .