شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المينى فوتبول يدشن منطقة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط إجراءات احترازية، دشن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، فى حضور فراج عبد المقصود مدير عام مديرية الشباب والرياضة، منطقة البحر الأحمر للاتحاد برئاسة طارق محيى الدين، حيث يقوم الاتحاد بتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات، وحضر الحفل مجموعة كبيرة من رؤساء الأندية ومراكز الشباب بالبحر الأحمر، وفكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر للمينى فوتبول.

وأشاد رئيس الاتحاد بالمجهود المبذول من طارق محيى الدين رئيس المنطقة ليخرج حفل تدشين المنطقة بهذه الصورة المتميزة، كما توجه بالشكر إلى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، كما أعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة.

وأضاف أحمد سمير، أن الهدف من تدشين فرع للاتحاد فى البحر الأحمر من أجل توسيع قاعدة الانتشار بالمحافظة والكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد فى مدن البحر الأحمر السبعة الغردقة والقصير ورأس غارب وسفاجا ومرسى علم وشلاتين وحلايب مؤكداً أن هذه الزيارة ليست الزيارة الاولى له بالمحافظة فقد سبق وزار مراكز شباب مرسى علم وحلايب وعرب أبو رماد وشلاتين منذ أشهر مؤكداً أنهم مليئين بالمواهب الشابة مما يجعلها تربة خصبة لنجاح لعبة المينى فوتبول .

وتخلل حفل التدشين شرح كامل من رئيس الاتحاد عن رياضة المينى فوتبول وعرض فيديوهات لها وشرح قواعدها وآليات المرحلة المقبلة وتم فتح باب النقاش والأسئلة من رؤساء الأندية ومراكز الشباب والحضور وقام رئيس الاتحاد بالرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم وأعلن عن التجهيز لدورات تدريبية للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول جيل منهم فى رياضة المينى فوتبول خلال شهر .