شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة الأهلى مع النجم الساحلى بشأن كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات مثيرة تشهدها أزمة النادى الأهلى مع لاعبه السابق الإيفوارى كوليبالى، بعد تمسك مسئولى القلعة الحمراء بالحصول على مستحقاتهم لدى النجم الساحلى التونسى، والتى تبلغ مليون و400 ألف دولار، قبل انتهاء المدة التى منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: من أين بدأت قضية الأهلى مع كوليبالي؟

ج: بدأت قضية الأهلى مع كوليبالى عندما هرب اللاعب الإيفوارى من النادى فى مايو 2017 وتم تصعيد القضية للفيفا، وحصل الأهلى على حكم بتعويض مالى مليون و400 ألف دولار، يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 2017 .

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى، الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار، ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "مقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام، بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة، وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة أشهر لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.

س: هل لجأ الأهلى للحلول الودية مع النجم الساحلى لتسوية غرامة كوليبالي؟

ج: نعم.. لجأ الأهلى كثيراً لهذه الحلول الودية، لكن مسئولى النجم الساحلى لم يلتزموا بالاتفاقيات والعقود التى تم توقيعها مع الأهلى، خاصة أن الأهلى حاول من قبل مع اللاعب تسديد الغرامة لكنه لم يلتزم هو الآخر فما كان من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب إلا اللجوء للفيفا لتحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار من النجم الساحلي.

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س : وكيف دافع مسئولو النجم الساحلى عن موقفه فى هذه الأزمة؟

ج : كشف فيصل خليفة نائب رئيس نادى النجم الساحلى التونسي، أن جائحة فيروس كورونا وراء الأزمة الأخيرة مع النادى الأهلي، بسبب عجز النادى عن تسديد الدفعات المستحقة من العقوبة الموقعة على الإيفوارى سليمان كوليبالى لاعب النجم الحالي.

وقال نائب رئيس نادى النجم، "لم يصلنا أى خطاب رسمى حتى الآن من الفيفا بشأن عقوبة سليمان كوليبالى، بحسب ما علمنا من الأخبار أن الفيفا أعطى 45 يوما من أجل تسوية الملف مع النادى الأهلي، وسنحاول حل الأزمة وديا فى الفترة المقبلة".

س : وماذا قدم سليمانى كوليبالى مع الأهلى قبل واقعة الهروب؟

ج : انضم كوليبالى للأهلى فى شهر يناير عام 2017 ولعب للفريق أربعة أشهر تقريباً، وتألق معه بشكل لافت للنظر، وسجل أهدافاً رائعة قبل أن يُفاجئ الجميع ويهرب سراً بدعوى تعرضه للاضطهاد فى الأهلى.