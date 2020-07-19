إسماعيل يوسف يشيد بالحالة البدنية للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القياسات البدنية التي خضع لها لاعبو الزمالك قبل انطلاق فترة الإعداد أشارت الى الحالة البدنية الجيدة للاعبين.
ويخوض الزمالك معسكراً في مدينة برج العرب استعداداً لاستئناف الدوري خلال الفترة المقبلة.
وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك "هناك حالة التزام شديدة خلال معسكر الزمالك في برج العرب، كثرة المباريات الودية تؤكد أن كارتيرون يأخذ الأمور بشكل جدي".
وتابع "القياسات الطبية التي خضع لها لاعبو الزمالك تشير الى الحالة البدنية الجيدة لهم، وتؤكد أن اللاعبين كانوا ملتزمين بالتدريبات الفردية خلال فترة الراحة".
وشدد "ما حدث من لاعبي الزمالك خلال فترة الراحة يجعل فترة الإعداد لا تبدأ من الصفر".
واستكمل "من الواضع أن كارتيرون يريد تجهيز المجموعة الأساسية بشكل قوي للمرحلة المقبلة وهذا يتضح من تشكيل الفريق لمباراة سموحة الودية".
ومن جانبه قال فاروق جعفر مسؤول اللجنة الفنية بنادي الزمالك "مباريات الزمالك الودية كلها مع أندية الدوري الممتاز، هذا بسبب ضيق الوقت وبالتالي فسوف يتم قياس حالة اللاعبين من خلال مباريات قوية".
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