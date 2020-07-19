صراع الهدافين.. إنجز يوسع الفارق مع صلاح ويقترب من فاردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
واصل الإنجليزي داني إنجز هداف ساوثهامبتون ملاحقته لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في صراع الهدافين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، بعد تسجيله هدف أمام مضيفه بورنموث بالجولة قبل الأخيرة من المسابقة.
ورفع داني إنجز رصيده التهديفي إلى 21 هدفا، ليوسع الفارق مع الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 19 هدفا حتى الآن، ويصبح مهاجم ساوثهامبتون على بعد هدفين من جيمي فاردي متصدر الهدافين برصيد 23 هدفا.
لا يوجد لاعب سجل أكثر من داني إنجز خارج ملعبه في بريميرليج هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفا في 19 مباراة، ليعادل الرقم القياسي لماتيو لو تيسيي مع ساوثهامبتون بعد إحراز نفس عدد الأهداف في موسم 1993-1994.
وساهم صاحب الـ27 عاما في تحقيق إنجاز تاريخي لساوثهامبتون خارج الأرض، بعدما سجل الفريق 29 هدفا في بريميرليج هذا الموسم بعيدا عن ملعب سينت ماري، وهو الرصيد الأكبر منذ موسم 1989-1990 حين سجل 31 هدفا.
وكانت الفرصة سانحة لداني إنجز لتسجيل الهدف الشخصي الثاني ولفريقه في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء، لكنه أضاع ركلة جزاء بعدما سددها أرضية في الزاوية اليسرى لينجح آرون رامسدالي حارس بورنموث في التصدي لها.
ترتيب هدافي بريميرليج 2019-2020:
1- جيمي فاردي - 23 هدفا
2- داني إنجز - 21 هدفا
3- بيير إمريك أوباميانج - 20 هدفا
4- محمد صلاح - 19 هدفا
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