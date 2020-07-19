كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لودية سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق للمباراة الودية أمام سموحة. ويستعد الزمالك من خلال معسكر في برج العرب لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي. ومن المقرر أن يتم بث مباراة الزمالك وسموحة الودية عبر قناة نادي الزمالك في الساعة الخامسة مساء. وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي. ثلاثي قبل المهاجم: إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو". خط الهجوم: مصطفى محمد.

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