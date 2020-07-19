تأجيل ودية الأهلي وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن تأجيل ودية النادي الأهلي لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بدلا من الخميس.

وقال صدقي، في تصريحات لمصراوي: "الأهلي أخطرنا بتأجيل المباراة لمدة يوم حتى تتمكن قناة النادي من نقلها، استجابة لرغبة جمهور الفريق، واحترمنا هذا القرار".

ويخوض الأهلي مواجهة سموحة في أولى مبارياته الودية على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة يوم 28 يوليو، بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين.

يُذكر أن الأهلي يستعد لاستكمال مباريات الدوري الممتاز الذي ينطلق يوم 6 أغسطس المقبل، بجانب التحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.‏