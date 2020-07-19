الخليج 365 يوضح.. هل انزعج فايلر من قرار عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر في النادي الأهلي، كواليس عودة صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي للتدريبات الجماعية للفريق من جديد خلال الفترة الأخيرة، مشيراً الى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم ينزعج من الأمر كما تردد.

وانتظم صالح جمعة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد فترة غياب يوم 30 يونيو الماضي، بعدما أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي القرار عبر الموقع الرسمي للأهلي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لاعبو الأهلي اتفقوا فيما بينهم على ضرورة عودة صالح للتدريبات الجماعية وان يتم فتح صفحة جديدة بينه وبين رينيه فايلر".

وواصل "وبالفعل تحدث محمد الشناوي نيابة عن زملاؤه مع ديفيد سيزا المدرب العام وطلب منه التواصل مع فايلر وقت أن كان الأخير في سويسرا للعفو عن اللاعب وهو ما تم بالفعل".

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وأكمل "علاقة صالح جمعة بفايلر جيدة في الوقت الحالي، بل أن المدرب السويسري لديه شعور الآن أن اللاعب يرغب تلك المرة في الانضباط داخل الملعب وخارجه وتصحيح أخطاء الماضي".

وتابع "فور قدوم فايلر لقيادة تدريبات الفريق تعامل مع صالح جمعة بطريقة محترمة جداً وبها نوع من التقدير وطلب منه الالتزام وطي صفحة الماضي تماما وهو ما أسعد اللاعب وتعهد ببذل قصارى جهده مع الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا "صالح جمعة شارك في ال" تراي ماتش " الأخير كاملا وهذا يدل علي أن نظرة رينيه فايلر اتجاهه تغيرت تماما ولديه رغبة في الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة طالما أنه ملتزم يالتعليمات ومنضبط سلوكيا".

وكانن السويسري قد صرح في أكثر من مناسبة سابقة أن صالج جمعة أصبح خارج حساباته الفنية وكشف عن أسباب قراره، وتمنى له التوفيق حال انتقل لصفوف نادي أخر.